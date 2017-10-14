Доработать интеграцию с 1С

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Закрыт1 заявка162 просмотра

выгрузка товаров с сайта в 1с, выгрузка с 1с в дополнительный инфоблок товаров, автоматизация запроса со стороны 1с для импорта файла с товарами в 1с

8 лет назад
Alexskotar
Александр 
31 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров