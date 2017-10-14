выгрузка товаров с сайта в 1с, выгрузка с 1с в дополнительный инфоблок товаров, автоматизация запроса со стороны 1с для импорта файла с товарами в 1с
Добавление англоязычной версии сайта
У нас интернет-магазин на движке magento - http://dreamshirts.ru/
Нужно добавить иконки русскоязычная/англоязычная версия сайта.
Перевести основные страницы сайта: корзину, страницу оформления заказа, выпадающие поля у товаров, страницы с информацией, меню, категории, описание товаров
Сделать конвертацию валюты из рублей в $
Заявки фрилансеров
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