Добавление англоязычной версии сайта

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Закрыт2 заявки145 просмотров

У нас интернет-магазин на движке magento -   http://dreamshirts.ru/

Нужно добавить иконки русскоязычная/англоязычная версия сайта.

Перевести основные страницы сайта: корзину, страницу оформления заказа, выпадающие поля у товаров, страницы с информацией, меню, категории, описание товаров

Сделать конвертацию валюты из рублей в $

Magento
8 лет назад
raffihent
Армен 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров