Доработка магазина на OcStore

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Завершен3 заявки166 просмотров

Добрый день.

Необходима доработка шаблона интернет-магазина одежды на OcStore.

Доработка карточки товара, корзины, информационных страниц, вывод УТП на все страницы сайта, фильтры.

Настройка аналитики сайта.

ocStore
8 лет назад
Dgimi777
37 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

devagency
Роман 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$380
10 дней
Сайт получился какой и задумывался. Андрей учел пожелания и все наши корректировки. По срокам, увы, сильно не уложились.
Приятный заказчик, интересная задача. Много общались на тему дизайна, но в итоге добились отличного результата! Спасибо!

Заявки фрилансеров

devagency
Роман 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад