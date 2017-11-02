всем привет, верстка есть нужно интегрировать из магенто данные о заказе для майдж 1.9 - суть такая что клиент переделал загроможденные данные в минималистичный дизайн серого и белого
Доработка магазина на OcStore
Добрый день.
Необходима доработка шаблона интернет-магазина одежды на OcStore.
Доработка карточки товара, корзины, информационных страниц, вывод УТП на все страницы сайта, фильтры.
Настройка аналитики сайта.
Выбранный исполнитель
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