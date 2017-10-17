Многоязычный магазин на Woocommerce, доработка плагинов, багфигсинг

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Закрыт5 заявок14683 просмотра

Добрый вечер.

Нужен ответственный программист на PHP с хорошим опытом WP + Woocommerce , который сможет прикрутить к рабочему магазину на Woocommerce WPML +

сопутствующие плагины, настроить и дописать  кастомную логику.

ТЗ вышлю.

PHPWooCommerceWordPress
8 лет назад
AddaNorman
33 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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