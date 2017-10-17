всем привет, верстка есть нужно интегрировать из магенто данные о заказе для майдж 1.9 - суть такая что клиент переделал загроможденные данные в минималистичный дизайн серого и белого
Многоязычный магазин на Woocommerce, доработка плагинов, багфигсинг
Добрый вечер.
Нужен ответственный программист на PHP с хорошим опытом WP + Woocommerce , который сможет прикрутить к рабочему магазину на Woocommerce WPML +
сопутствующие плагины, настроить и дописать кастомную логику.
ТЗ вышлю.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт7 лет назад
выгрузка товаров с сайта в 1с, выгрузка с 1с в дополнительный инфоблок товаров, автоматизация запроса со стороны 1с для импорта файла с товарами в 1сИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $1500
Необходим человек на временный проект 3-4 месяца, в дальнейшем возможно продолжение сотрудничества. Основные обязанности поддержка и развитие сайтов на CMS Prestashop (версия 1.6). Требования: Опыт веб-разработки не менее 3х лет;знание PHP ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $300
Нужно разработать интернет-магазин CMS на ваш выбор.Свои вопросы описывайте в заявках.Желательно прислать свои работыИнтернет-магазины10 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Перенос сайта на React. back-end + front-end. Платформа агрегирует отзывы посетителей по отелям через Booking, Tripadviser. Платформа должна позволять добавлять несколько локаций, экспорт данных, показ графиков, предоставление аналитики, подключить ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Необходима доработка шаблона интернет-магазина одежды на OcStore. Доработка карточки товара, корзины, информационных страниц, вывод УТП на все страницы сайта, фильтры. Настройка аналитики сайта.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нужен специалист по Shop-script, что бы доработать интернет-магазин. Так, сложилось, что половина работы уже завершена, а половина осталась. Предыдущий специалист ушел по семейным обстоятельствам и не доделал собственную работу. В связи с ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт7 лет назад
У нас интернет-магазин на движке magento - http://dreamshirts.ru/ Нужно добавить иконки русскоязычная/англоязычная версия сайта. Перевести основные страницы сайта: корзину, страницу оформления заказа, выпадающие поля у товаров, страницы с ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $260
Cверстать и настроить сайт интернет-магазин ресторана согласно ТЗ и макетам страниц. Сайт адаптивный (с мобильной версией) на 2-х языках (версии на русском и английском). CMS желательно Wordpress с визуальным редактором. ...Интернет-магазины22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Хотим привлечь специалиста по настройке магазина АВИТО и работы с его инструментами.Интересует повышение эффективности.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт8 лет назад