Необходимо создание интернет магазина для определенных групп товаров(косметические материалы)

Наполнение сайта можно взять с сайта который будет указан(картинки,цена и название материалов), а так же возможность добавления новых позиций самостоятельно

Для интернет магазина необходима корзина, с количеством оставшегося материала

В общем нужен типовой интернет магазин с количеством товаров(позиций) примерно 500-1000, с возможностью обратной связи, оплаты онлайн , по типу такого:

https://all-lashes.com/