Создание интернет магазина

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Закрыт21 заявка246 просмотров

Необходимо создание интернет магазина для определенных групп товаров(косметические материалы)

Наполнение сайта можно взять с сайта который будет указан(картинки,цена и название материалов), а так же возможность добавления новых позиций самостоятельно 

Для интернет магазина необходима корзина, с количеством оставшегося материала

В общем нужен типовой интернет магазин с количеством товаров(позиций) примерно 500-1000, с возможностью обратной связи, оплаты онлайн , по типу такого:

https://all-lashes.com/

8 лет назад
guest_14848086925507
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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yakyn
42 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$170
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yakyn
42 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад