Создание интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт11 заявок173 просмотра

Нужно создать интернет магазин по продаже игр STEAM  по типу ZAKA ZAKA  предложения в ЛС

8 лет назад
guest_1508407204555
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка интернет-магазина

    Нужно доработать парсер интернет-магазина на самописном движке. Сейчас парсер обрабатывает экселевский файл через выгрузку в админке. Требуется автоматизировать этот процесс путем захвата его с FTP (файл будут выгружать 2 раза в сутки). Так же создать ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Изменить мобильное приложение по готовому шаблону на AngularJS

    Есть купленный шаблон мобильного приложения - https://codecanyon.net/item/full-mobile-woocommerce-app-for-woocommerce-store-modernshop/20417299 Нужно его изменить под мои нужды и привязать к моему сайту на Woocommerce по документации приложения.

    WooCommerce
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание интернет магазина

    Необходимо создание интернет магазина для определенных групп товаров(косметические материалы) Наполнение сайта можно взять с сайта который будет указан(картинки,цена и название материалов), а так же возможность добавления новых позиций самостоятельно  Для интернет магазина необходима ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Многоязычный магазин на Woocommerce, доработка плагинов, багфигсинг

    Добрый вечер. Нужен ответственный программист на PHP с хорошим опытом WP + Woocommerce , который сможет прикрутить к рабочему магазину на Woocommerce WPML + сопутствующие плагины, настроить и дописать  кастомную логику. ...

    PHPWooCommerceWordPress
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Fullstack developer (PHP/JS) Украина

    $1500

    Необходим человек на временный проект 3-4 месяца, в дальнейшем возможно продолжение сотрудничества. Основные обязанности поддержка и развитие сайтов на CMS Prestashop (версия 1.6). Требования: Опыт веб-разработки не менее 3х лет;знание PHP ...

    BootstrapCSSGitHTMLJavaScript
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интернет-магазин

    $300

    Нужно разработать интернет-магазин CMS на ваш выбор.Свои вопросы описывайте в заявках.Желательно прислать свои работы

    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перенос сайта на React. back-end + front-end

    Добрый день. Перенос сайта на React. back-end + front-end. Платформа агрегирует отзывы посетителей по отелям через Booking, Tripadviser. Платформа должна позволять добавлять несколько локаций, экспорт данных,  показ графиков, предоставление аналитики, подключить ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка магазина на OcStore

    Добрый день. Необходима доработка шаблона интернет-магазина одежды на OcStore. Доработка карточки товара, корзины, информационных страниц, вывод УТП на все страницы сайта, фильтры. Настройка аналитики сайта.

    ocStore
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад