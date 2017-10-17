Нужно доработать парсер интернет-магазина на самописном движке. Сейчас парсер обрабатывает экселевский файл через выгрузку в админке. Требуется автоматизировать этот процесс путем захвата его с FTP (файл будут выгружать 2 раза в сутки). Так же создать ...
Создание интернет магазина
Нужно создать интернет магазин по продаже игр STEAM по типу ZAKA ZAKA предложения в ЛС
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