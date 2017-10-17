Доработка интернет-магазина

Нужно доработать парсер интернет-магазина на самописном движке. Сейчас парсер обрабатывает экселевский файл через выгрузку в админке. Требуется автоматизировать этот процесс путем захвата его с FTP (файл будут выгружать 2 раза в сутки). Так же создать на основе первого парсера второй, который будет захватывать файл с определенного почтового ящика и обрабатывать его на подобии первого. Подробное ТЗ – кандидатам.