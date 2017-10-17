Изменить мобильное приложение по готовому шаблону на AngularJS

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Закрытнет заявок133 просмотра

Есть купленный шаблон мобильного приложения - https://codecanyon.net/item/full-mobile-woocommerce-app-for-woocommerce-store-modernshop/20417299

Нужно его изменить под мои нужды и привязать к моему сайту на Woocommerce по документации приложения.

WooCommerce
8 лет назад
andrey784
Андрей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

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