Интернет магазин одного товара - Книги

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Закрыт8 заявок446 просмотров

Интернет -магазин состоит из двух частей

Публичная - страница Лендинг, продвигающая всего один товар - книгу  

Закрытая - доступ по паролю

В закрытой части собственно сверстана книга в формате HTML - в шаблоне "рисунок и текст"

Пароль к этой части генерится при получении оплаты от покупателя и отправляется нотификейшином покупателю на имейл

после этого пользовтаель имеет многократный доступ закрытую часть по паролю

второй вариант:

в закрытой части находится файл, с сверстанной в формате ПДФ книгой

По сгенерированному паролю можно  скачать книгу один раз

после скачивания книги пароль удаляется из базы

нужна верстка и программировние лендинга с функционалом оплаты и генерации пароля-ключа

Дизайн предоставлю чуть позже

HTML
8 лет назад
kovalan
47 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров