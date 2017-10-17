Интернет магазин одного товара - Книги

Интернет -магазин состоит из двух частей

Публичная - страница Лендинг, продвигающая всего один товар - книгу

Закрытая - доступ по паролю

В закрытой части собственно сверстана книга в формате HTML - в шаблоне "рисунок и текст"

Пароль к этой части генерится при получении оплаты от покупателя и отправляется нотификейшином покупателю на имейл

после этого пользовтаель имеет многократный доступ закрытую часть по паролю

второй вариант:

в закрытой части находится файл, с сверстанной в формате ПДФ книгой

По сгенерированному паролю можно скачать книгу один раз

после скачивания книги пароль удаляется из базы

нужна верстка и программировние лендинга с функционалом оплаты и генерации пароля-ключа

Дизайн предоставлю чуть позже