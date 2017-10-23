Дизайн естьИ начало вёрсткиОсталось доверстать и натянуть на opencartзаполнить под ключ
Интернет магазин отделочных материалов
Организация продвижения в ВКонтакте. Есть сайт, неплохо работающий в другом городе.
Мы - филиал. Есть доставка, ассортимент, низкие цены. Оплата работы - % от прибыли с заказов.
Заявки фрилансеров
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