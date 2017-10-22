Нуждаемся в интернет магазине автозапчастей. Работа интересная и на перспективу. Главные требования: определить движок магазина который будет выполнять все поставленные задачи с запасом прочностифункционал и работа с поставщиками на типа exist, autodoc, ixora, партКомрассмотрим ...
Доработка сайта Симпла Simpla
У нас есть сайт на ОсКомерц:
Ему уже более 10 лет и он уже устарел.
Хочется сделать сайт имеющий адаптивную мобильную версию, максимально
простой, понятный и удобный клиентам.
Кроме того хочется иметь дополнительные функции, которых нет в базовой
версии.
Изначально планировали использовать новый движок СИМПЛА, поскольку
показалось, что он самый шустрый и простой для доработок.
Задача уже ставилась исполнителям и они предложили выполнить ее не на
СИМПЛА, а на ОкейЦМС (клон симпла)
поскольку по их мнению она уже
имеет со старта больший функционал и более дешевую лицензию.
Взявшись за работу почти месяц назад, они только смогли сверстать
по моим psd-макетам дизайн сайта и то не полностью:
Работы выполнялись медленно и, к сожалению, примерно раз в неделю.
Поскольку нет возможности ждать на столько долго, мы приняли решение
прекратить сотрудничество.
В настоящий момент у меня есть архив сайта.
Имеете ли вы время и возможности поработать над этим проектом ?
Для начала, нужно подправить дизайн, что они еще не доделали, затем
настроить работу каталога, потом привести в порядок мобильную версию.
После этого можно уже взяться за расширение функционала.
Заявки фрилансеров
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