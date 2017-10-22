Доработка сайта Симпла Simpla

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Закрыт5 заявок711 просмотров

У нас есть сайт на ОсКомерц:

www.biotint.com

Ему уже более 10 лет и он уже устарел.

Хочется  сделать сайт имеющий адаптивную мобильную версию, максимально

простой, понятный и удобный клиентам.

Кроме того хочется иметь дополнительные функции, которых нет в базовой

версии.

Изначально  планировали  использовать  новый  движок СИМПЛА, поскольку

показалось, что он самый шустрый и простой для доработок.

Задача  уже ставилась исполнителям и они предложили выполнить ее не на

СИМПЛА,  а  на  ОкейЦМС  (клон симпла)

https://simplamarket.com/,

поскольку по их мнению она уже

имеет со старта больший функционал и более дешевую лицензию.

Взявшись  за  работу  почти  месяц  назад,  они только смогли сверстать

по моим psd-макетам дизайн сайта и то не полностью:

http://bio.simplamarket.pro

Работы   выполнялись  медленно  и, к сожалению, примерно  раз  в  неделю.

Поскольку  нет  возможности ждать на столько долго, мы приняли решение

прекратить сотрудничество.

В настоящий момент у меня есть архив сайта.

Имеете ли вы время и возможности поработать над этим проектом ?

Для  начала,  нужно  подправить  дизайн, что они еще не доделали, затем

настроить работу каталога, потом привести в порядок мобильную версию.

После этого можно уже взяться за расширение функционала.

8 лет назад
kositskiy
Геннадий 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад

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