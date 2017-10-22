Доработка сайта Симпла Simpla

У нас есть сайт на ОсКомерц:

www.biotint.com

Ему уже более 10 лет и он уже устарел.

Хочется сделать сайт имеющий адаптивную мобильную версию, максимально

простой, понятный и удобный клиентам.

Кроме того хочется иметь дополнительные функции, которых нет в базовой

версии.

Изначально планировали использовать новый движок СИМПЛА, поскольку

показалось, что он самый шустрый и простой для доработок.

Задача уже ставилась исполнителям и они предложили выполнить ее не на

СИМПЛА, а на ОкейЦМС (клон симпла)

https://simplamarket.com/,

поскольку по их мнению она уже

имеет со старта больший функционал и более дешевую лицензию.

Взявшись за работу почти месяц назад, они только смогли сверстать

по моим psd-макетам дизайн сайта и то не полностью:

http://bio.simplamarket.pro

Работы выполнялись медленно и, к сожалению, примерно раз в неделю.

Поскольку нет возможности ждать на столько долго, мы приняли решение

прекратить сотрудничество.

В настоящий момент у меня есть архив сайта.

Имеете ли вы время и возможности поработать над этим проектом ?

Для начала, нужно подправить дизайн, что они еще не доделали, затем

настроить работу каталога, потом привести в порядок мобильную версию.

После этого можно уже взяться за расширение функционала.