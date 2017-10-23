Постинг и загрузка с сайта товаров на Авито (4000 товаров)

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Закрыт4 заявки154 просмотра

Добрый день! 

Наша компания занимается продажей теплообменного оборудования. Сайт sn22.ru Работаем по РФ и Казахстану.

Нам нужно профессионально сделать следующий вид работ: 

- Создать магазин наш на авито (Сделать выгрузку товаров с нашего сайта 4000 позиций)

Ждем предложений какая будет стоимость работ, сроки и в каком объеме будет выполнена задача.

8 лет назад
rusgon91
Руслан 
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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