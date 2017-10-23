Сайт на Битрикс

Здравствуйте!Нужен специалист по Битриксу, что бы настроил сайт на все 100 на этой платформе, внёс необходимые коррективы в структуру меню, настроил импорт товара от поставщика и некоторые модули- в общем что бы довёл сайт до ума )).

Внесу некоторые вИдения моего ТЗ.

Сайт: http://mysexi-shop.ru/

Хостинг: https://bill.eurobyte.ru

-Нужно с нуля перенастроить менюкатегорий/подкатегорий товара, его вид сделать максимально приближенным и похожим,

как у этого ресурса: https://fire-sexshop.ru/

-Нужно удалить все существующие карточкитовара и настроить с нуля автоматический импорт товара через модуль разработчика Webdebug «Загрузкатоваров от поставщика www.p5s.ru «, с учетомуже нового древа каталога.

-Нужно настроить информационные и рекламныеблоки, а также модули интернет-магазина - в общем настроить и воспроизвести все

возможности шаблона Битроник.

-Нужно настроить доставку следующимиспособами с отображением в карточке товара (под ценой товара):

Самовывоз со склада в Москве-150 рублей,бесплатно при заказе от 5000 рублей.

Доставка курьером по Москве в пределахМКАД-300 рублей, бесплатно при заказе от 5000 рублей.

Доставка курьером по Санкт-Петербургу впределах КАД-350 рублей, бесплатно при заказе от 5000 рублей..

Доставка по Москве и России в Постаматы иПункты Выдачи Заказов- стоимость доставкидолжна рассчитываться автоматически.

Доставка по России Почтой РФ-стоимость доставки должна рассчитываться автоматически.

-Нужно полностью настроить и максимально повыситьскорость работы сайта, монитора производительность (пройти всевозможные мониторыпроизводительности и качества, на максимальное быстродействие).

-Какая-то «хрень» живёт на хостинге ипериодически жрёт дисковое пространство (на хостинге 50 Гб)- это дело тоже

нужно наладить.

Хотелось бы сразу определиться со стоимостью и срокамивыполнения каждой настройки/доработки, изложенной ниже...