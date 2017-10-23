Необходимо восстановить админку интернет-магазина на движке Simpla. Сайтом долгое время не пользовались, и сейчас некоторые страницы админки отображаются некорректно.
Нужно сделать интернет магазин
Нужно сделать интернет магазин по подобию twineer.com/2UkT
1.парсил товар от сюда twineer.com/2UkT обновляя наличие цены описание
2.одвижек не важно
3.срок 5-20 дней
Цена обсуждается
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