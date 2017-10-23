Нужно сделать интернет магазин

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Закрыт12 заявок211 просмотров

Нужно сделать интернет магазин по подобию twineer.com/2UkT 

1.парсил товар от сюда twineer.com/2UkT обновляя наличие цены описание 

2.одвижек не важно 

3.срок 5-20 дней 

Цена обсуждается

8 лет назад
leonid1551
Иван 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров