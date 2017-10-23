Доработка интернет магазина на Joomla

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Закрыт2 заявки204 просмотра

Веб студии нужен исполнитель проекта. 

1 Исправить баги 

2 Добавить блок отзывов 

3 Добавить еще валюту 

4 Добавить блок рекомендуемые товары 

5 Доделать реферальную систему 

6 Доработать сортировку и фильтры 

7 Закончить верстку 

8 Отредактировать вид оповещений, отправляющихся на почту после покупки товара. 

Подробнее обсудим с исполнителем. Сразу пишите свой скайп.

Joomla
8 лет назад
KoronaKG
Алина 
31 год
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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