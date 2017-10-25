Магазин JoomShopping с возможностью продажи цифровых товаров (продажа)

Здравствуйте.

Нужен магазин, может быть на Joomla, может на другом CMS с возможностью продажи фалов (цифровых товаров). Хочется на Joomla, так как в администрировании более привлекателен.

Суть такаова человек просматривает интерфейс программы и возможности по скриншотам, кладет ее в корзину и оплачивает доступными платежными системами (Яндекс деньги, Webmoney, QiWi, PayPal, просто картой расплачивается) и после оплаты на экране появляется ссылка на файл, по почте приходит письмо с ссылкой.

Должно быть просто, минимум наворотов и минимум опций, просто, просмотр, закидывание в корзину, оплата, скачивание.

Жду предложений.