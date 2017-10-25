Необходимо восстановить админку интернет-магазина на движке Simpla. Сайтом долгое время не пользовались, и сейчас некоторые страницы админки отображаются некорректно.
Подготовить базу (xls + jpg + pdf) к импорту в OpenCart 2.1
ЕСТЬ база товаров (котлы отопления, zota.kz) спарсенных с сайта производителя (xls + jpg + pdf).
Архив с не полным списком товаров для примера - https://yadi.sk/d/OSOzPn6h3P56mY.
Полный список вышлю исполнителю.
НУЖНО
Минимум - сформировать базу xls + jpg + pdf, готовую для загрузки на сайт на OpenCart средствами модуля CSV Price Pro 4 + часть данных нужно будет загрузить напрямую через SQL запрос (подготовить список SQL запросов). Например, в CSV Price Pro 4 нет поля для загрузки поля заголовка товара H1.
Все характеристики товаров обязательно загрузить как атрибуты, по части из них будут фильтры.
Формат базы (столбцы и их формат) для итогового файла согласуем перед началом работ.
Максимум - сформировать базу и и загрузить её, после проверки.
Желательно предоставить базу вместе с промежуточными операциями для проверки алгоритма действия.
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
- наличие отзывов на этом или ином фриланс сервисе,
- примеры работа с указанием что сделано,
- ответственность, работа на качественный (!) результат.
ИЩУ долгосрочное сотрудничество по этому и другим сайтам.
Сейчас сам периодически занимаюсь такими загрузками по нескольким сайтам. Хотел бы отдать эти работы ответственному специалисту, чтобы самому уделить больше времени основной деятельности - проектированию сайтов и рекламе.
ПРОШУ указать примерные цены, сроки, этапы работы и оплаты оплаты.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины1 исполнительЗавершен7 лет назад
Веб студии нужен исполнитель проекта. 1 Исправить баги 2 Добавить блок отзывов 3 Добавить еще валюту 4 Добавить блок рекомендуемые товары 5 Доделать реферальную систему 6 Доработать сортировку и ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется создание интернет магазина под ключ с дальнейшей его поддержкой и продвижением в сети интернет. Также важно сделать синхронизацию с сайтом поставщика. Поставщик дает все данные и API для синхронизации. Движок обязательно Opencart. Важно создание ...Интернет-магазины18 заявокЗакрыт7 лет назад
Цели и задачи проекта Планируется создание интернет-магазина одежды и аксессуаров для парней и девушек. Front-end 3 языка (Украинский-база, Английский, Русский). Back-end язык – неважно, но желательно украинский. Было принято решение пользоваться ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать интернет магазин по подобию twineer.com/2UkT 1.парсил товар от сюда twineer.com/2UkT обновляя наличие цены описание 2.одвижек не важно 3.срок 5-20 дней Цена обсуждаетсяИнтернет-магазины12 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Наша компания занимается продажей теплообменного оборудования. Сайт sn22.ru Работаем по РФ и Казахстану. Нам нужно профессионально сделать следующий вид работ: - Создать магазин наш на авито (Сделать выгрузку товаров с ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте!Нужен специалист по Битриксу, что бы настроил сайт на все 100 на этой платформе, внёс необходимые коррективы в структуру меню, настроил импорт товара от поставщика и некоторые модули- в общем что бы довёл сайт до ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Организация продвижения в ВКонтакте. Есть сайт, неплохо работающий в другом городе. Мы - филиал. Есть доставка, ассортимент, низкие цены. Оплата работы - % от прибыли с заказов.Интернет-магазины8 заявокЗакрыт7 лет назад
Дизайн естьИ начало вёрсткиОсталось доверстать и натянуть на opencartзаполнить под ключИнтернет-магазины11 заявокЗакрыт7 лет назад
У нас есть сайт на ОсКомерц: www.biotint.com Ему уже более 10 лет и он уже устарел. Хочется сделать сайт имеющий адаптивную мобильную версию, максимально простой, понятный и удобный клиентам. Кроме ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт7 лет назад