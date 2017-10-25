Подготовить базу (xls + jpg + pdf) к импорту в OpenCart 2.1

ЕСТЬ база товаров (котлы отопления, zota.kz) спарсенных с сайта производителя (xls + jpg + pdf).

Архив с не полным списком товаров для примера - https://yadi.sk/d/OSOzPn6h3P56mY.

Полный список вышлю исполнителю.

НУЖНО

Минимум - сформировать базу xls + jpg + pdf, готовую для загрузки на сайт на OpenCart средствами модуля CSV Price Pro 4 + часть данных нужно будет загрузить напрямую через SQL запрос (подготовить список SQL запросов). Например, в CSV Price Pro 4 нет поля для загрузки поля заголовка товара H1.

Все характеристики товаров обязательно загрузить как атрибуты, по части из них будут фильтры.

Формат базы (столбцы и их формат) для итогового файла согласуем перед началом работ.

Максимум - сформировать базу и и загрузить её, после проверки.

Желательно предоставить базу вместе с промежуточными операциями для проверки алгоритма действия.

ОБЯЗАТЕЛЬНО:

- наличие отзывов на этом или ином фриланс сервисе,

- примеры работа с указанием что сделано,

- ответственность, работа на качественный (!) результат.

ИЩУ долгосрочное сотрудничество по этому и другим сайтам.

Сейчас сам периодически занимаюсь такими загрузками по нескольким сайтам. Хотел бы отдать эти работы ответственному специалисту, чтобы самому уделить больше времени основной деятельности - проектированию сайтов и рекламе.

ПРОШУ указать примерные цены, сроки, этапы работы и оплаты оплаты.