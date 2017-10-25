Необходимо восстановить админку интернет-магазина на движке Simpla. Сайтом долгое время не пользовались, и сейчас некоторые страницы админки отображаются некорректно.
Интернет магазин (доставка молока на дом)
Интернет магазин для продажи молочной продукции с точечной доставкой на дом или офис.
Основные моменты по оформлению и функциональности :
1. Удобство и простота поиска продукции по двум категориям.
а. Меню по категориям товара (молоко, кисломолочка, сыры, и т.д ) с левой стороны. При выборе - отображение соответствующих позиций по всем комбинатам.
б. Иконки комбинатов - под главным меню (брендовка с картинками карусельного типа и кратким названием, кликабельная в ассортимент. ) При выборе - перечень всех позиций данного комбината.
2. На заглавной станице возможность просмотра - новинок, акций и лучшие продажи.
3. Возможность увеличения изображения при наведении мышкой.
4. Возможность заведения личного кабинета с историей заказов, а также разным статусом для последующей скидки (3-5-7%).
5. При оформлении заказа - письмо заказчику по почте с легкой версией накладной. (фирменное от интернет магазина)
6. После оформления заказов возможность выгрузить историю по заказам с суммацией за определенный промежуток времени.(формат excel)
7. Механизм изменения цен на сайте через загрузку файла excel. Позиций достаточно много и поднятия на комбинатах происходят регулярно.
8. Адаптация на мобильные устройства обязательна.
9. Cоцсети (вход и ссылки).
...
движок хотелось бы - opencart
по дизайну примерно - http://opencart.tonytemplates.com/buyshop/demo_bioproduct/index.php?route=product/category&path=20_67
по ассортименту и продукции - http://biomilk.ru/
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