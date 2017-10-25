Интернет магазин (доставка молока на дом)

Интернет магазин для продажи молочной продукции с точечной доставкой на дом или офис.

Основные моменты по оформлению и функциональности :

1. Удобство и простота поиска продукции по двум категориям.

а. Меню по категориям товара (молоко, кисломолочка, сыры, и т.д ) с левой стороны. При выборе - отображение соответствующих позиций по всем комбинатам.

б. Иконки комбинатов - под главным меню (брендовка с картинками карусельного типа и кратким названием, кликабельная в ассортимент. ) При выборе - перечень всех позиций данного комбината.

2. На заглавной станице возможность просмотра - новинок, акций и лучшие продажи.

3. Возможность увеличения изображения при наведении мышкой.

4. Возможность заведения личного кабинета с историей заказов, а также разным статусом для последующей скидки (3-5-7%).

5. При оформлении заказа - письмо заказчику по почте с легкой версией накладной. (фирменное от интернет магазина)

6. После оформления заказов возможность выгрузить историю по заказам с суммацией за определенный промежуток времени.(формат excel)

7. Механизм изменения цен на сайте через загрузку файла excel. Позиций достаточно много и поднятия на комбинатах происходят регулярно.

8. Адаптация на мобильные устройства обязательна.

9. Cоцсети (вход и ссылки).

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движок хотелось бы - opencart

по дизайну примерно - http://opencart.tonytemplates.com/buyshop/demo_bioproduct/index.php?route=product/category&path=20_67

по ассортименту и продукции - http://biomilk.ru/