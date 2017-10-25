Программист OpenCard

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт10 заявок186 просмотров

Требуется программист для постоянного поддержания работоспособности интернет-магазина VipAvoska.com.ua

Магазин только запускается.

Что нужно сделать в первую очередь:

  • увеличить скорость загрузки страниц. Сейчас сайт очень медленно грузиться
  • сделать форму заказа облегченную.
  • Подключить автоматическую загрузку товаров, модуль есть
И дальше по необходимости доработки.

Работать хочется с одним человеком максимально долго и постоянно.

Жду предложения.

Спасибо

8 лет назад
olgaZavoloka
Ольга 
41 год
14 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров