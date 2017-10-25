Необходимо восстановить админку интернет-магазина на движке Simpla. Сайтом долгое время не пользовались, и сейчас некоторые страницы админки отображаются некорректно.
Программист OpenCard
Требуется программист для постоянного поддержания работоспособности интернет-магазина VipAvoska.com.ua
Магазин только запускается.
Что нужно сделать в первую очередь:
- увеличить скорость загрузки страниц. Сейчас сайт очень медленно грузиться
- сделать форму заказа облегченную.
- Подключить автоматическую загрузку товаров, модуль есть
Работать хочется с одним человеком максимально долго и постоянно.
Жду предложения.
Спасибо
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