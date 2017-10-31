Карточка товара TecDoc OpenCart

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Завершен2 заявки155 просмотров

Требуется вывести данные в карточку товара (модуль TecDoc Opencart)

P.S. Верстка карточки прилагается 

Opencart
8 лет назад
Kutakutalov
Слава 
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

kurmis
48 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Очень хороший фрилансер, сильно помог мне с моим магазином. Однозначно рекомендую всем.
хороший закзачик! оплата моментально

Заявки фрилансеров

kurmis
48 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

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