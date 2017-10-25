Интернет-магазин https://itdom.pro/ Движок Prestashop 1.6 1) На странице категории товара (в описании категории) убрать название категории, которое подставляется автоматически. С этого места (где было название) должен начинаться текст с описанием, в который я смогу ...
Разработка сайта (программирование) на 1c-Bitrix или Framework Laravel
Есть задание на разработку интернет-магазина.
Цель: Продажа товаров.
Интернет-магазин не продовольственных товаров
Целевая аудитория: женщины от 25-40 лет. Целевое ядро женщины 25-35, находящиеся в декретном отпуске.
Отсутствует самовывоз, только доставка. Доставка бесплатная. Минимальный заказ на сумму 500 рублей.
Функционал:
1. Каталог товаров с выгрузкой из 1с
2. Личный кабинет клиента
3. Программа лояльности (начисляются баллы администратором, 7% с каждой оплаченной покупки, срок действия баллов 30 дней, оплатить ими можно все кроме акционных товаров)
4. Реферальная программа( при которой клиент будет получать баллы за приведенных им клиентов)
5. Скидка по промокоду
6. Поиск
7. Оформление заказов
8. Раздел акции+ возможность добавлять акции в админ панели по различным группа товаров
9. Гибкая система скидок
10. Адаптивный дизайн
11. Возможность выбора физическое или юридическое лицо (разные цены и условия). Для юридических лиц логин инн, все его заказы отправляются к закрепленному за ним менеджеру.
12. На сайт будет размещено более 50 000 товаров, он не должен тормозить
13. Ожидается высокая нагрузка посещаемости
14. В личном кабинете функция «повторить заказ»(наличие товаров автоматические повторяется и удаляется при их отсутствие и корректируется цена если она изменились, при чем как в большую так и в меньшую сторону).
15. Функция e-mail и sms уведомлений
16. Возможность в админ панели сегментировать пользователей
17. Формирование уникальных предложений для групп пользователей
18. Боковой фильтр для каждой категории свой
19. Возможность автоматической загрузки свойств товаров не из 1с
20. Свободное редактирование контента на сайта
21. Оплата на сайте не предусмотрена, только при получении
22. На изображениях должны быть водяные знаки
23. Интеграция в реальном времени с 1с, по движению, резервированию и остаткам товаров
24. Хранение товаров в корзине весь срок, с обновлением информации по товарам
25. Возможность выбрать интервал доставки в личном кабинете
26. Возможность переключения языка сайта на китайский
ТЗ примерное от клиента (без уточнений), цены интересуют тоже средние (например, от стольки-то)... как и сроки работы
Заявки фрилансеров
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