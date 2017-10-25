Разработка сайта (программирование) на 1c-Bitrix или Framework Laravel

Есть задание на разработку интернет-магазина.

Цель: Продажа товаров.

Интернет-магазин не продовольственных товаров

Целевая аудитория: женщины от 25-40 лет. Целевое ядро женщины 25-35, находящиеся в декретном отпуске.

Отсутствует самовывоз, только доставка. Доставка бесплатная. Минимальный заказ на сумму 500 рублей.

Функционал:

1.​ Каталог товаров с выгрузкой из 1с

2.​ Личный кабинет клиента

3.​ Программа лояльности (начисляются баллы администратором, 7% с каждой оплаченной покупки, срок действия баллов 30 дней, оплатить ими можно все кроме акционных товаров)

4.​ Реферальная программа( при которой клиент будет получать баллы за приведенных им клиентов)

5.​ Скидка по промокоду

6.​ Поиск

7.​ Оформление заказов

8.​ Раздел акции+ возможность добавлять акции в админ панели по различным группа товаров

9.​ Гибкая система скидок

10.​ Адаптивный дизайн

11.​ Возможность выбора физическое или юридическое лицо (разные цены и условия). Для юридических лиц логин инн, все его заказы отправляются к закрепленному за ним менеджеру.

12.​ На сайт будет размещено более 50 000 товаров, он не должен тормозить

13.​ Ожидается высокая нагрузка посещаемости

14.​ В личном кабинете функция «повторить заказ»(наличие товаров автоматические повторяется и удаляется при их отсутствие и корректируется цена если она изменились, при чем как в большую так и в меньшую сторону).

15.​ Функция e-mail и sms уведомлений

16.​ Возможность в админ панели сегментировать пользователей

17.​ Формирование уникальных предложений для групп пользователей

18.​ Боковой фильтр для каждой категории свой

19.​ Возможность автоматической загрузки свойств товаров не из 1с

20.​ Свободное редактирование контента на сайта

21.​ Оплата на сайте не предусмотрена, только при получении

22.​ На изображениях должны быть водяные знаки

23.​ Интеграция в реальном времени с 1с, по движению, резервированию и остаткам товаров

24.​ Хранение товаров в корзине весь срок, с обновлением информации по товарам

25.​ Возможность выбрать интервал доставки в личном кабинете

26.​ Возможность переключения языка сайта на китайский

ТЗ примерное от клиента (без уточнений), цены интересуют тоже средние (например, от стольки-то)... как и сроки работы