Необходимо сделать сайт, основная цель которого является формирование заказов на покупку электротехнической продукции для юридических и физических лиц. Для наглядности продукта, который должен получиться сразу укажу сайт и все тогда должно стать ясным - http://www.elswi.by ...
Редактировать магазин на Magento
Есть тема на Magento
https://www.templatemonster.com/ru/demo/58079.html
Магазин по Украине
Нужно сделать:
1. Сделать русификацию
2. Доллары поменять на гривны
3. Способ доставки сделать "Новая Почта"
4. Способ оплаты: наложенный платеж или перевод на банковскую карту
Интересует цена работы и время
Заявки фрилансеров
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