Редактировать магазин на Magento

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки195 просмотров

Есть тема на Magento 

https://www.templatemonster.com/ru/demo/58079.html

Магазин по Украине

Нужно сделать:

1. Сделать русификацию

2. Доллары поменять на гривны

3. Способ доставки сделать "Новая Почта"

4. Способ оплаты: наложенный платеж или перевод на банковскую карту

Интересует цена работы и время

HTMLMagento
8 лет назад
guntsivgun
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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