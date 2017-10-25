Сайт интернет магазин

Нужно сделать полный аналог сайта и наполнить теми же данными, дизайн шаблона можно немного изменить, цветовую гамму тоже

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:b8xVDQYopsoJ:ooosab.ru/+&cd=1&hl=ru&ct=clnk

ТЗ как такового нет, в приложении примерное ТЗ. Нужна по сути копия сайта. А в дальнейшем ее изменять, развивать.

В дальнейшем потребуется раскрутка.

Стоиомость критична, ресурсов на данный момент не много.