Доработка магазина на Magento

Требуется специалист для периодических правок

На начальном этапе: исправить ошибки PHP , ошибки Mysql, установка модулей (search, megamenu...), устранение ошибок при подключении https, устранение ошибки дублирования media, настроить готовые модули на Magento и др. (в основном ошибки возникли при переезде на вторую ветку - Magento 2)

более подробно при переписке или контакте.

от Вас: опыт работы с Magento 2 , соблюдение сроков, качественный код, минимум костылей.

Цена договорная • наличный расчёт, безналичный расчёт, электронные деньги.