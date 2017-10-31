Дубли карточек товара

Доброго времени суток!

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Сайт на Joomla.

Используемый компонент JoomShopping.

В настройках некоторых товаров стоит отображение и в категории, и в подкатегории каталога. И вот что получается на выходе:

http://site.ru/shop/alarm - категория

http://site.ru/shop/alarm-kit - подкатегория

Во-первых, немного смущает одинаковая степень вложенности. Хотя breadcrumbs говорят противоположное:

http://prntscr.com/a7ff6c

В итоге, один и тот же товар доступен по двум ссылкам:

http://site.ru/shop/alarm/gs90

http://site.ru/shop/alarm-kit/gs90

Необходимо грамотно это исправить!