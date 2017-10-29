Необходимы доработки сайта интернет-магазина на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка179 просмотров

Задача 

Интересует доработка сайта интернет-магазина на WP (сайт ресторана с доставкой еды). 

На данный момент  – страницы, кроме Корзины сверстаны, установлены на Вордпресс, и разработчик успел сделать посты для продуктов (можно указывать цену и категории) 

Осталось: 

из глобального – установить Woocomerce  и настроить плагин переключения языков сайта, модуль новостей + мелкие правки. И после этого подключить оплату с сайта. 

ТЗ вышлю по запросу. 

Есть еще ряд интересных проектов на WP.

WordPress
7 лет назад
petechka_orlov87
Орлов 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание "сайта-заказов" для продажи электротехнической продукции

    Необходимо сделать сайт, основная цель которого является формирование заказов на покупку электротехнической продукции для юридических и физических лиц. Для наглядности продукта, который должен получиться сразу укажу сайт и все тогда должно стать ясным - http://www.elswi.by ...

    Интернет-магазины26 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Продумать площадку (интернет-магазин) по поиску запчастей.

    Продумать площадку (интернет-магазин) по поиску запчастей. Составить структуру в Axure для всего сайта, для личных кабинетов пользователей и админ панели. Прописать логику взаимодествия элементов по составленной структуре в Axure. Составить Техническое задание.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка магазина на Magento

    Требуется специалист для периодических правок На начальном этапе: исправить ошибки PHP , ошибки Mysql, установка модулей (search, megamenu...), устранение ошибок при подключении https, устранение ошибки дублирования media, настроить готовые модули на Magento и др. ...

    MagentoMySQLPHP
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интернет-магазин на WebAsyst

    Нужно доработать интернет-магазин. Предыдущий разработчик не закончил работу по семейным обстоятельствам. Работ осталось не много, проект завершен примерно на 70-75%. ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1v-561OFRRhz06gB6LoLdeFbspW_2L8QoNtRa3dGS6dc/edit?usp=sharing P.S. Зеленым отмечены уже завершенные ...

    Webasyst
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт интернет магазин

    Нужно сделать полный аналог сайта и наполнить теми же данными, дизайн шаблона можно немного изменить, цветовую гамму тоже http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:b8xVDQYopsoJ:ooosab.ru/+&amp;cd=1&amp;hl=ru&amp;ct=clnk ТЗ как такового нет, в приложении примерное ТЗ. Нужна по сути копия сайта. А ...

    Интернет-магазины22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка сайта (программирование) на 1c-Bitrix или Framework Laravel

    Есть задание на разработку интернет-магазина. Цель: Продажа товаров. Интернет-магазин не продовольственных товаров Целевая аудитория: женщины от 25-40 лет. Целевое ядро женщины 25-35, находящиеся в декретном отпуске. Отсутствует самовывоз, только доставка. Доставка бесплатная. ...

    Laravel
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработки Prastashop

    Интернет-магазин https://itdom.pro/ Движок Prestashop 1.6 1) На странице категории товара (в описании категории) убрать название категории, которое подставляется автоматически.  С этого места (где было название) должен начинаться текст с описанием, в который я смогу ...

    PrestaShop
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад