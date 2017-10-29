Необходимы доработки сайта интернет-магазина на WP

Задача

Интересует доработка сайта интернет-магазина на WP (сайт ресторана с доставкой еды).

На данный момент – страницы, кроме Корзины сверстаны, установлены на Вордпресс, и разработчик успел сделать посты для продуктов (можно указывать цену и категории)

Осталось:

из глобального – установить Woocomerce и настроить плагин переключения языков сайта, модуль новостей + мелкие правки. И после этого подключить оплату с сайта.

ТЗ вышлю по запросу.

Есть еще ряд интересных проектов на WP.