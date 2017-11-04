Установить фильтр на главной странице сайта www.1only.by по производителям продукции.
Разработать магазин на вордпресс на основе готового дизайна
Нужно разработать интернет-магазин тканей и аксессуаров, на основе готового дизайна.
Интернет-магазин должен быть сделан на движке Wordpress с плагином Woocommerce. Контент страниц должен собираться на плагине Visual Composer.
В конце разработки дизайн должен быть упакован в готовую тему для вордпрес, вместе с плагинами и, желательно, контентом, чтобы ее можно было быстро и легко установить на любой сайт.
Ссылка на дизайн - https://cloud.mail.ru/public/3Wqc/zmUPCN9Ha
Ссылка на тз - https://cloud.mail.ru/public/JrTr/wTLWQBVaA
Ключевые особенности:
• Ткань должна продаваться метражом, минимальное количество – 0,5 метра, далее шаг по 0,1 метра. То есть количество должно быть дробным, а сумма корректно подсчитываться вместе с целыми.
• Аксессуары и фурнитура должны продаваться за штуку, соответственно дробных чисел тут быть не должно.
• Соответственно, должна быть возможность выбора типа товара, и в зависимости от этого уже будут меняться поля в административной панели и, соответственно, карточка товара
• Должны быть типовые поля под каждый тип товара, например: цвет, ширина, плотность и т.д. Эти данные будут отображаться в виде таблицы в карточке товара (смотреть карточку товара). Так же предусмотреть «свободный товар» без этой таблицы. То есть просто стандартный товар Woocommerce. Чтобы пользователь мог сам создавать описание товара через visual composer или визуальный редактор вордпресс.
• В каждом товаре должна быть возможность подбирать вручную похожие товары (Стандартный функционал Woo-commerce)
• В каждом товаре должен выводиться список рекомендуемых товаров (автоматически или вручную, второй линией ниже тех, что подбирают вручную).
• Сделать в админке чекбоксы для управления бейджиками на миниатюре товара (Новинка, Скидка, Акция)
• Внизу страницы закрепленная плашка с добавленными в избранное или к сравнению товарами.
• Блог должен быть выполнен в соответствии с дизайном, у блога своя шапка и свой функционал.
• Изображения должны открываться в лайтбоксе.
• Подключить сервисы онлайн-оплаты.
Ключевые критерии приема работы
1. Работа выполнена в соответствии с ТЗ
2. Внешний вид соответствует дизайну
3. Функционал реализован
4. Верстка валидная
5. Скорость загрузки 80+ по гуглу
6. Все файлы упакованы в стандартную тему оформления WordPress
7. При установке готовой темы на «голый» WordPress все работает.
Срок 2 недели
Оплата ТОЛЬКО по факту принятия работы или частями 25/25/50 за выполненные этапы, никаких предоплат! Возможна работа через БС.
Если какие-то аспекты были упущены в дизайне или в тз - их надо будет найти и после согласования реализовать.
Пожалуйста, ответы начинайте с цифр, которые указаны в ТЗ, ответы без этих цифр будут сразу отклонены. Всем спасибо!
Предлагайте свои цены и сроки за весь проект
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