Создание интернет магазина на opencart последней версии

Создание интернет магазина на opencast 3.0 (компьютеры, планшеты, смартфоны)или оптимальная какая нибудь версия. загрузка, заполнение и настройка по поиску каталогов. Загрузка изображение. Оформление. Синхронизация xml yml файлов. Есть сайт с которого можно выгрузить каталог. Домен и хостинг уже есть. Оптимизация сайта для пропуска модераторами. Предоставление всей информации для создания нормального интернет магазина. Инициативность приветствуется. Предпочтительно оплачивать через сайт, во избежании недопониманий. Сайт донэр www.instrument.ru