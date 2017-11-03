Необходимо сделать сайт, основная цель которого является формирование заказов на покупку электротехнической продукции для юридических и физических лиц. Для наглядности продукта, который должен получиться сразу укажу сайт и все тогда должно стать ясным - http://www.elswi.by ...
Импорт экспорт товаров в опенкарт 2
Собственно файлы ксв к выгрузке тут http://ttango.ru/shops.php надо прицепить к опенкарту.
2000 рублей
Заявки фрилансеров
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