Нужно доработать сайт интернет магазин на битриксе, функционал, дизайн, перенос данных из старого сайта на webasysyte . с сохранением все url страниц и тд. Более детально могу скинут задачи
Доработка openCart
На данный момент ищу исполнителя на доработку магазина на openCart 2.3 . Тезисно задача расписана ниже.
Пожалуйста, опишите как вы видите решение, примерные сроки и стоимость. После этого будет прописано ТЗ под конкретного исполнителя. Нужен человек знающий опенкарт. "Могу попробовать" для этой задачи не подойдет.
Отвечу на любые вопросы. Спасибо.
Нужно поднять магазин на openCart по таким параметрам:
- Регионы на поддоменах, напр. msk.site.ru и т.д.
- Города региона вписаны в урл, напр. msk.site.ru/podolsk/cat/subcat/...
- Переадресация на страницу регион-город по геоIP
- Наличие и цена одинаковая (меняется у всех), но контент (описание товара, текст в категории, Н1, тайтл и дескрипшен) везде уникальный и может генерироваться, например, синомайзером.
- Плюсом генерация фасетов (непример используя megafilter pro)
- Разные способы доставки и оплаты в корзине в зависимости от города
- Разные контактные данные на странице контакты для каждого поддомена.
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