Доработка openCart

На данный момент ищу исполнителя на доработку магазина на openCart 2.3 . Тезисно задача расписана ниже.

Пожалуйста, опишите как вы видите решение, примерные сроки и стоимость. После этого будет прописано ТЗ под конкретного исполнителя. Нужен человек знающий опенкарт. "Могу попробовать" для этой задачи не подойдет.

Отвечу на любые вопросы. Спасибо.

Нужно поднять магазин на openCart по таким параметрам: