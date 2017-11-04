Нужно разработать интернет-магазин тканей и аксессуаров, на основе готового дизайна. Интернет-магазин должен быть сделан на движке Wordpress с плагином Woocommerce. Контент страниц должен собираться на плагине Visual Composer. В конце разработки дизайн должен ...
Создать Интернет магазин на ВП, есть тема купленная themeforest
Имеется купленная тема на themeforest для WooCommerce
Необходимо установить ВП на хостинг.
Настроить и адаптировать работу на хостинге.
Установить тему на ВП и настроить ее (перевод, настройка и подключение необходимых плагинов,расстановка блоков и т.д)
В общем подготовить интернет для запуска.
Жду предложений с ценой и сроками выполнения работы.
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