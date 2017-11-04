Создать Интернет магазин на ВП, есть тема купленная themeforest

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Закрыт19 заявок250 просмотров

Имеется купленная тема на themeforest для WooCommerce

Необходимо установить ВП на хостинг.

Настроить и адаптировать работу на хостинге.

Установить тему на ВП и настроить ее (перевод, настройка и подключение необходимых плагинов,расстановка блоков и т.д)

В общем подготовить интернет для запуска.

Жду предложений с ценой и сроками выполнения работы.

WooCommerce
8 лет назад
mstas226
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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