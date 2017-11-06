Разработка сайта на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт9 заявок165 просмотров

Нужно доработать  сайт интернет магазин на битриксе, функционал,  дизайн,  перенос данных из старого сайта на webasysyte . с сохранением все url страниц и тд.  Более детально могу скинут задачи  

8 лет назад
9406897
Армен 
42 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров