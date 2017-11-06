Нужен специалист по magento 2, для разработке и в дальнейшем раскрутке и доработке мульти язычного торгового центра. ТЗ. 1. Внимательное составления в ручную базы товара и мониторинг цены на него . (Ссылки на ...
Разработка сайта на Битриксе
Нужно доработать сайт интернет магазин на битриксе, функционал, дизайн, перенос данных из старого сайта на webasysyte . с сохранением все url страниц и тд. Более детально могу скинут задачи
Заявки фрилансеров
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