Создание интернет магазина на magento 2 + копирайтинг и мониторинг

Нужен специалист по magento 2, для разработке и в дальнейшем раскрутке и доработке мульти язычного торгового центра.

ТЗ.

1. Внимательное составления в ручную базы товара и мониторинг цены на него . (Ссылки на сайты с товаром Ссылка с товаром

Ссылка с товаром 2 )

2. Работа с составленной базой ( Поиск и доработка информации о продукте и поиск фото)

3. Создание торгового центра на magento 2 правка шаблона и доработка модулей под ключ.

4. Полная локализация на 7 языков включая товары и статьи ( Украинский, Русский, Польский, Немецкий, Английский, Молдавский, Белорусский.)

5. SEO и доработка в дальнейшем.

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Пишите ваши предложения.

С, ув. ООО "ИМК"