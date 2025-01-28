Приложение для AppStore

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Закрыт7 заявок34 просмотра

Нужно сделать очень простое приложение

Вставить готовый яваскрипт который показывает информацию. Это работает на сайте нужно сделать копию в приложении

iOSJavaScriptРазработка мобильных приложений
3 месяца назад
nwaker
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Заявки фрилансеров

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