Требуется разработать PHP-скрипт для сайта, который будет обновлять значения a, b, c каждые 8 часов, используя рандомные числа d, e, f из заданных диапазонов. Значения должны сохраняться в базе данных, чтобы все пользователи видели одинаковые результаты. Также необходимо реализовать вывод актуальной даты, количества running days и возможность сброса значений через кнопку в коде.