Разработать Telegram-бота для управления криптокошельками с возможностью добавления кошельков по Сид Фразе или ключу, контроля баланса в реальном времени, моментального вывода средств, работы с мультиподписными кошельками и отображения истории транзакций. Бот должен поддерживать управление несколькими кошельками одновременно.
Приложение для AppStore
Нужно сделать очень простое приложение
Вставить готовый яваскрипт который показывает информацию. Это работает на сайте нужно сделать копию в приложении
Заявки фрилансеров
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