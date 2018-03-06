Требуется разработка мобильного приложения для учета мерч-продукции с админкой. В админке вводится мерч и управляются три уровня пользователей. Представитель выбирает продукцию, указывает область, город и количество для отправки. Также необходимо реализовать формирование трех видов отчетов в формате Excel или CSV. Подробности в ТЗ.
- $500Мобильные приложения9 заявокЗакрыт2 года назад
- $300
Требуется специалист для внедрения HTML-верстки в Битрикс. Необходимо решить конфликты верстки и адаптивности для 9 минисайтов, сохраняя код основного портала. Все сайты имеют схожую структуру из 6 шагов. Исправления одного минисайта помогут в решении задач остальных.HTML-верстка9 заявокЗакрыт3 года назад
- $600
Основная цель приложения - заполнение опросников. Пользователь вводит свое имя, и под своей авторизацией заполняет формы (обычно одна или две). Данные заполнения форм из приложения отправляются в админку (на сервер), с возможностью дальнейшего экспорта ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть задача в битриксе показывать трансляции вебинаров через ютуб, но так, чтобы не было признаков ютуба. На другом сайте (wordpress) это уже решено. И там и там используется videojs. Нужно на одном сайте найти код ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $5
Нужна помощь в настройке проекта в Android Studio. Проект который конвертирует вебсайт в приложение с помощью Flutter и Dart. Есть мануал, но что-то пошло не так, нужны какие-то дополнительные настройки. Я думаю для специалиста минут 5-10 ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $40
В плагин вебинаров для Wordpress нужно внести такие изменения: 1) В форме регистрации на Вебинар сделать ajax проверку на наличие пользователя по полю email.Тоесть пользователь открывает форму регистрации, вводит свой email, скрипт должен на ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $10
В codeigniter кириллица в email приходит знаками вопроса. Нужно поправить. Subject: =?UTF-8?Q?=3F=3F=3F=20=3F=3F=3F=3F=3F=3F=3F=3F=20=3F=3F=3F=3F=3F=3F=3F=3F?= =?UTF-8?Q?=3F=3F=3F=20=3F=3F=3F=20=3F=3F=3F=3F=3F=3F=3F=3F=3F=20=3F=3F=3F?= =?UTF-8?Q?=3F=3F=3F=3F=3F?=Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $120
Краткое техническое задание. Пользователь заходит на сайт и заполняет расширенную регистрационную форму. После отправки - автоматический вход на сайт + отправка письма с регистрационными данными. После автоматического входа авторизированный ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
В Django сайте https://goo.gl/f2pZic сделать категорию новости и блоговый вывод статей. Шаблон прилагаю.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $80
Нужно сделать сайт https://goo.gl/5efZ1y адаптивным. В приложении файлы шаблона.HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $20
В нашей системе обучения есть тесты, тесты состоят из разных типов вопросов с вариантами ответов. В нескольких типах вопросов баллы назначаются за каждый вариант ответа. А нужно переделать, чтобы балл назначался за весь вопрос в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Приложение для Ipad в виде теста (ответы на вопросы). В конце, в зависимости от результата (30%, 50%, 70%, 100%) вывести анимашку. Кнопка играть еще. Обязательно указывайте вашу цену за эту работу.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $40
Нужно сделать адаптивную (мобильную) версию сайта https://goo.gl/f2pZic. Просто переверстать на bootstrap.HTML-верстка13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $3
На VPS перенести бэкапы сайтов и развернуть. Есть файловый архив и дампы баз данных PostgreSql.Системное администрирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $150
Нужно сделать 12 правок в лмске. Нужен более менее опытный человек со знанием php, js и немного разбираться в настройках сервера (ssh). Правки подробно разъяснены, файлы в которых нужно вносить правки указаны. Есть видео с ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $200
В тему https://pixelgrade.com/demos/themes/?product=listable поместить функционал (фриланс) темы https://demos.appthemes.com/hirebee . Ну и там попутно нужно будет кое-что поменять "под себя". Внедрить базу городов, убрать оплату, доработать кабинет. Вобщем нужен человек который хорошо знает php, ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
1. Нужно доделать новости. Главная страница должна содержать в центральной области 2 элемента (две категории - новости и события), которые показывают последние новости (2-3 новости) в формате: название, краткий текст, дата публикации с изображением ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $400
Нужно сделать агенство недвижимости на битриксе, с возможностью размещать объекты недвижимости, с мультиязычностью, 6 языков, в том числе арабский и фарси. Сколько будет стоить работа +лицензия?Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт7 лет назад
- $3000
Нужно сделать или предложите готовую платформу b2b. Два языка, PostgreSQl, желательно на Lavarel, оптимизированную под большую посещаемость, наличие API, + нужно будет приложение под андроид и ios. Краткое ТЗ в приложении. В дальнейшем нужно будет сделать ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $7
Нужно сделать копию сайта http://mist-ol.ru/. Только для украинского варианта. Это уже римейк сайта https://xn--b1abgaoctmgb1cbl4eg5dxc.xn--p1ai/. Хочется с оригинала взять пару вещей. Оформление первого блока как на вишне, блок с видео на всю ширину, блок сравнения с ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад