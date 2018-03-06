vitviolli

Виталий Клещенко vitviolli

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

B-des
31 год
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$200
9 баллов
4 года назад
Приложение для андроид с админкой, в которой простой конструктор форм
Android
Спасибо за сотрудничество. Хороший заказчик, работем не впервые. Все прошло хорошо. Рекомендую
Спасибо Андрею, все сделал качественно, в срок, рекомендую!
Ответный отзыв
farmazone
Василь 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
120 отзывов(-5)
$80
10 баллов
5 лет назад
Сделать шаблон адаптивным
Все четко, спасибі!
Все супер! Сделал работу быстро и качественно.
Ответный отзыв
web2up
Денис 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Поправить кодировку в письмах codeigniter, проблемы с кириллицей.
CodeIgniter
Надежный заказчик, всегда на связи, приятно было работать, всем рекомендую!
Все было сделано быстрее чем я ожидал. Спасибо за работу! Рекомендую!
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spendhunters
Александр 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Сделать правки в LMS
JavaScriptPHP
Четкое ТЗ! Своевременная оплата! Рекомендую!
Я доволен работой Александра.
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m0rfey
34 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Перенос бекапов 6 сайтов django
DjangoPostgreSQL
Хороший заказчик, оплата вовремя. Рад буду еще сотрудничать. Рекомендую
Сделал работу очень быстро, причем не простую работу, а с заморочками, перед ним два других фрилансера не смогли ничего сделать. Буду обращаться в дальнейшем.
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