Наполнить базу данных EXCEL

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок261 просмотр

Стоимость обсуждается лично! От 20000 р. в зависимости от количества позиций.

Необходимо наполнить базу данных в EXCEL маркетинговых, рекламных, pr, digital компаний.

Помимо стандартных параметров компании (название,корпоративный e-mail, общий номер телефона) необходимо указать:

1. Имя, фамилию ген. директора

2. Имя, фамилию второго контактного лица (коммерческий директор/руководитель отдела маркетинга...)

3. Добавочные или мобильные номера для обоих вышеуказанных контактов.

4. Личные электронные почты вышеуказанных контактов.

5. Количество сотрудников компании (по возможности).

12 лет назад
juliptpr
Юлия 
31 год
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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