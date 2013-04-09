Для возникающих время от времени задач разыскивается контент-менеджер знакомый со многими CMS (друпал, джумла, шопцмс, юмицмс и т.д.) или готовый «подружиться» в кратчайшие сроки с незнакомыми, для наполнения сайтов/каталогов/магазинов различной тематики. Базовое знание ...
Наполнить базу данных EXCEL
Стоимость обсуждается лично! От 20000 р. в зависимости от количества позиций.
Необходимо наполнить базу данных в EXCEL маркетинговых, рекламных, pr, digital компаний.
Помимо стандартных параметров компании (название,корпоративный e-mail, общий номер телефона) необходимо указать:
1. Имя, фамилию ген. директора
2. Имя, фамилию второго контактного лица (коммерческий директор/руководитель отдела маркетинга...)
3. Добавочные или мобильные номера для обоих вышеуказанных контактов.
4. Личные электронные почты вышеуказанных контактов.
5. Количество сотрудников компании (по возможности).
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