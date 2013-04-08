Требуется копирайтер на полный график для сайтов

На постоянной основе требуется менеджер-копирайтер для создания сайтов. Можно без опыта работы, но с хорошими компьютерными навыками и грамотным быстрым интересным русским письменным языком. Мы обучим остальному. Основные функции - принять заказ на сайт с ТЗ у менеджера по продажам, составить структуру меню и т.д. с комментариями для дизайнера, отправить готовый вариант от дизайнера к программисту, далее написать интересный текст для рубрик и сдать готовый проект менеджеру по продажам.

Преимущество отдается женщинам. Примерный график по Москве - 10 до 19 по Москве через скайп, с часом на обед. Возможны изменения по вашей просьбе

З.п. по итогам портфолио и собеседования.