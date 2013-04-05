Перенос контента с одного сайта на другой. Копируем из админки одного сайта в админку другого сайта. Сохраняем дату публикации и раздел новости на новом сайте, как на старом. Всего ...
Наполнение seo-форума сообщениями
Требуется человек для постинга 50 постов, хотя бы примерно понимающий тематику seo.
Заявки фрилансеров
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