Регулярное наполнение сайтов статьями

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт11 заявок219 просмотров

Необходимо наполнять несколько сайтов готовыми статьями (я предоставляю), заполнять доп. поля (title, keywords) + подбирать картинку к статье. В месяц до 100 статей.

Указывайте цену за 1 размещение. Оплата по факту размещения, еженедельная.

12 лет назад
codebe
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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