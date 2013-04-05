Ведение групп Вконтакте, Facebook

Есть штук 5 групп совершенно разных тематик. Надо с разной степенью интенсивности добавлять посты в них. Источники тем и вдохновления дам. Писать ничего не надо, или копипаст текстов мелких или в основном фото. Оплата раз в неделю пока. Потом раз в месяц, возможно с предоплатой. Объемы небольшие - 1 пост в день самое частое, в основном реже.

Пишите цену за 1 пост. Не важно 1 текст там, 1 фото, 3 фото, 5 фото, 7 фото, 5 фото и пара строк текста...

п.с. источники там такого плана, например: есть чужой пост с названием и 5ю фотами. Надо переиначить немного название и найти 5 фото на ту же тему, того же города например. Тупо копировать не надо. Но есть и просто источники с одной фото которую надо скопировать просто.