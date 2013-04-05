Публикация 30 статей

Необходимо разместить на сайте 30-40 статей (движок WordPress). Тематика сайта - рыбалка.

Средний объем статей — 5 тыс. знаков

К каждой статье необходимо подобрать фото с сайтов которые я укажу и тематическое видео (по вожможности), расставить заголовки, заполнить все поля (title, описание и т.д.), добавить ссылки на другие статьи.

От вас сроки и стоимость!