vandm

Влад vandm

 
31 годБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
fastok
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Краткий аудит продающего сайта
Интересная тематика, порядочный заказчик: рекомендую!
Ольга очень хорошо справилась с задачей. Спасибо :)
Ответный отзыв
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Настройка приема WebMoney на сайте продавца
Отличный заказчик. Рекомендую!
Сергей все хорошо сделал, дал рекомендации, помог. Спасибо. :)
Ответный отзыв