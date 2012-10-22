Постинг. Нужно постить обзоры на заданном сайте под прокси (все текста, прокси и прочую информацию я дам), часто менять браузер и чистить куки. Работа на час-два в день, 3-4 дня в неделю. Оплата сдельная, в среднем ...
- $250Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно постить сообщения на заданном сайте под прокси (текста и прокси я дам), часто менять браузер и чистить куки. Работа постоянная на час-два в день. Оплата в районе 150 руб. в час.Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $20
Нужно провести краткий аудит сайта с точки зрения юзабилити и конверсии. Что понятно, что не понятно, возможно что-то дополнительно расписать или что-то убрать. Задача - увеличить конверсию. Адрес: postrk.com Бюджет минимальный + отзыв. Спасибо.Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $30
Нужно зарегистрироваться и наполнить форум об интернет магазинах. 30$ за 100 сообщений.Копирайтинг10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $20
Требуется человек для постинга 50 постов, хотя бы примерно понимающий тематику seo.Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть список форумов, на котрых нужно зарегистрироваться и добавить объявление в подходящих разделах (текст темы я дам). Оплачиваются все темы (даже если часть удалят). Указывайте цену за 30 регистраций + постов в подходящих разделах. Спасибо.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Приветствую. Нужно настроить мерчант вебмани (оплата с вебсайта).Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно найти 10 форумов по запросам, какие я дам. И отписаться в тех темах на форумах, которые выдадут поисковые системы в результатах (если они будут). Скрытая реклама сайта (доступскается не аткивная ссылка).Прочее7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужны новости и материалы по теме программного обеспечения для Linux, BSD и UNIX ОС. Объем: 40 тыс. симв.Копирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад