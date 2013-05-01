Краткий аудит продающего сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен9 заявок214 просмотров

Нужно провести краткий аудит сайта с точки зрения юзабилити и конверсии.

Что понятно, что не понятно, возможно что-то дополнительно расписать или что-то убрать.

Задача - увеличить конверсию.

Адрес: postrk.com

Бюджет минимальный + отзыв.

Спасибо.

12 лет назад
vandm
Влад 
33 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

fastok
36 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$10
5 дней
Ольга очень хорошо справилась с задачей. Спасибо :)
Интересная тематика, порядочный заказчик: рекомендую!

Заявки фрилансеров

fastok
36 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад