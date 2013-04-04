Добрый день. Требуется грамотный специалист для очистки сайта от вредоносного кода. Сайт-визитка, сделан на джумле соотвественно. Элементов 15-20 заражено, а может и больше (копировали сайт локально на комп с сервера, и ругался антивирус на ...
Rozlivengineering
: Добрый день! Наша компания, занимается Поставкой расходных материалов для линий розлива( прессформы, преформы, наклйки и тп). В данный момент стоит цель: создать «грамотный» интернет сайт по нашей тематике. Ресурс уже существует по адресу rozlivengineering.ru, но сайт не пользуется популярностью у наших потенциальных клиентов, критику считали не уместной, пока она не стала систематичной. Уважаемые эксперты, нужен специалист по созданию сайта. Перед тем как присылать ваши предложения по редизайну сайта, хотелось бы услышать Ваше конструктивное мнение о том что действительно не так, что нужно поменять и тп. Ждем комментарии и предложения, с лучшим по нашему мнению начнем работать незамедлительно. С Уважением, Антон.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
В веб-студию требуется креативный, энергичный, ответственный проектировщик Web-сервисов. Что обычно делает проектировщик? Да что только не делает.., но в основном: - сбор и анализ требований заказчика (совместно ...Тестирование сайтовнет заявокЗакрыт12 лет назад
Проанализировать юзабилити финансового портала. Написать выводы на пару страниц. Рассмотрю предложения с ценами.Тестирование сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $2500
Требуется тестировщик с почасовой оплатой, с перспективой загрузки на полный день удаленно. Blackbox testing, regression testing, test cases. Android & iphone, all web browsers. Подтвердите что у вас все это есть. ...Тестирование сайтов11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно протестировать процесс инсталляции программы (браузерная панель) на 3-х главных браузерах - explorer, chrome, firefox. Глубокие технические знания не требуются.Тестирование сайтов17 заявокЗакрыт12 лет назад
Данный вердикт означает, что на странице присутствует тег в атрибуте src которого стоит доменное имя хоста, с которого распространяется вредоносное ПО (сообщение от яндекс). Пишите ваши цены.Завершен12 лет назад
- $10
Интернет магазин vendingmall.ru после переноса на новый хостинг в футоре выводит занки ???????? Необходимо испровить это досадный недостаток и пояснить почему он возник. Магазин исползует СМС OpenCart. Доступ к файлам предоставлю ...Завершен12 лет назад
Всем доброго дня. Требуется почистить дубляжи страниц в Joomla 2.5 + Virtuemart 2Завершен12 лет назад
- $1000
Имеется готовая верстка Landing Page, все указанные необходимые элементы сверстаны. Что необходимо выполнить: 1. Реализовать пошаговое заполнение формы без перезагрузки страницы. (Jquery, AJAX, ...) Пример Блоков скриншотами ниже. clip2net.com/s/4Pheis ...Тестирование сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад