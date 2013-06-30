Срочно нужна помощь по Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен14 заявок281 просмотр

Добрый день.

Требуется грамотный специалист для очистки сайта от вредоносного кода. Сайт-визитка, сделан на джумле соотвественно. Элементов 15-20 заражено, а может и больше (копировали сайт локально на комп с сервера, и ругался антивирус на зараженные файлы копируемые).

Самому способности разобраться, к сожалению, не хватает.

Joomla
12 лет назад
techmaster
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Sania001
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$35
2 дня
Рекомендую к сотрудничеству Александра. Всегда на связи, компетентен, при работе над проектами инициативен и без проблем готов сделать чуть больше, чем оговаривается при постановке задачи. Спасибо.
Великолепный заказчик. Задача была поставлена четко, оплата произведена быстро в срок. Приятно работать с людьми, которые способствуют выполнению данных рекомендаций. Приятный в общении человек, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Sania001
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад