Удалить вредоносный код.

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен6 заявок145 просмотров

Данный вердикт означает, что на странице присутствует тег в атрибуте src которого стоит доменное имя хоста, с которого распространяется вредоносное ПО (сообщение от яндекс).

Пишите ваши цены.

12 лет назад
YISHURIK
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

firespoil
Виталий 
32 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Быстро,качественно и не дорого.В итоге договорились о дополнительных работах. Желаю успехов Виталию.
Спасибо, было интересно работать над вашим заданием! После выполнения задания, договорились о еще одном. Оплата быстрая. Приятно иметь дело с таким человеком. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

firespoil
Виталий 
32 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад