Удалить вредоносный код.

Есть компонент для Joomla с достаточно развитой структурой, который постоянно обновляется. Задача - написать автоматизированные тесты, которые проверяют, что ничего не отвалилось. Запускаться должно одной кнопкой, информацию выдавать наглядно. Тестирование проводится локально под ...