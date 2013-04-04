Тестирование процесса инсталляции

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт17 заявок164 просмотра

Нужно протестировать процесс инсталляции программы (браузерная панель) на 3-х главных браузерах - explorer, chrome, firefox.

Глубокие технические знания не требуются.

12 лет назад
DengiZaDelo
Сем 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров