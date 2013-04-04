Добрый день. Требуется грамотный специалист для очистки сайта от вредоносного кода. Сайт-визитка, сделан на джумле соотвественно. Элементов 15-20 заражено, а может и больше (копировали сайт локально на комп с сервера, и ругался антивирус на ...
Тестирование процесса инсталляции
Нужно протестировать процесс инсталляции программы (браузерная панель) на 3-х главных браузерах - explorer, chrome, firefox.
Глубокие технические знания не требуются.
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