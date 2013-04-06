Проектировщик адаптивного интерфейса

В веб-студию требуется креативный, энергичный, ответственный проектировщик Web-сервисов.

Что обычно делает проектировщик?

Да что только не делает.., но в основном:

- сбор и анализ требований заказчика (совместно с руководителем проекта);

- разработка технических заданий на разработку веб-сайтов;

- разработка интерактивных прототипов в Axure.

Что требуется от вас?

- Опыт работы в Axure или подобном ПО (предоставить примеры работы).

- Твердые знания в области UI usability.

- Знание технологии разработки интернет-систем.

- Опыт разработки технических заданий (нужно предоставить примеры работы).

- Умение грамотно и доступно выражать свои мысли как устно, так и письменно.

- умение делать адаптивные интерфейсы (!!!)

Приветствуется:

- Знание основ HTML5, JavaScript, CSS, AJAX.

- Знакомство с CMS Wordpress, Битрикс или другими.

Что даем мы?

- Интересные проекты.

- Дружную команду.

- Перспективы личностного и профессионального роста.

При успешном завершении проекта возможно постоянное трудоустройство.