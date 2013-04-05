Тестировщик сайтов и мобильных приложений

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт11 заявок786 просмотров

Требуется тестировщик с почасовой оплатой, с перспективой загрузки на полный день удаленно.

Blackbox testing, regression testing, test cases. Android & iphone, all web browsers. Подтвердите что у вас все это есть.

Присылайте ссылки на резюме или линкедин. Какое у вас предпочтительное время работы? Для меня оптимален смещенный ближе к ночи график.

Опыт работы с jira/bonfire приветствуется.

Android
12 лет назад
olson
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров