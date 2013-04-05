Тестировщик сайтов и мобильных приложений

Требуется тестировщик с почасовой оплатой, с перспективой загрузки на полный день удаленно.

Blackbox testing, regression testing, test cases. Android & iphone, all web browsers. Подтвердите что у вас все это есть.

Присылайте ссылки на резюме или линкедин. Какое у вас предпочтительное время работы? Для меня оптимален смещенный ближе к ночи график.

Опыт работы с jira/bonfire приветствуется.