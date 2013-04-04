Проверить сайт на вредоносный код и вирусы, вылеч.

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт6 заявок121 просмотр

Необходима помощь в очистке сайта от вирусов.

Проверить сайт на вредоносный код и вирусы, вылечить и установить защиту, чтобы на нем повторно не появился вредоносный код и вирусы.

Обеспечить комплексную безопасность сайта, с гарантией на выполненную работу.

От вас рекомендацми + цена.

12 лет назад
bytservis
Алексей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров